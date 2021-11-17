Конгрессмены-республиканцы предложили ужесточить политику США в отношении России

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Десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю США Энтони Блинкену призвали администрацию Соединённых Штатов ужесточить политику в отношении России.

«Мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность политикой администрации (американского лидера Джо. — RT) Байдена в отношении России», — приводит РИА Новости заявление республиканцев во главе со старшим республиканцем в международном комитете палаты представителей Майклом Макколом.

Они считают, что жёсткая риторика, осуждающая Россию, при Байдене есть, но она не дополняется настолько же «сильными действиями».

По их мнению, для сдерживания масштабной российской военной интервенции на Украине «нужно проецировать силу».

Республиканцы предложили ряд мер: от наращивания военной помощи Украине до увеличения «сдерживающего» присутствия США и их союзников в Черноморском регионе.

Ранее в американской администрации заявляли, что говорить о более предсказуемых и стабильных отношениях с Россией пока рано.

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