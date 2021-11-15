Госдеп: говорить о стабильных отношениях с Россией ещё рано

Американская администрация считает, что говорить о более предсказуемых и стабильных отношениях с Россией пока рано, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей Госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми», — цитирует РИА Новости Прайса.

По его словам, США надеются на выстраивание стабильных отношений с Россией, но надежда «не является стратегией США».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не намерен слышать позицию Москвы по ситуации на Украине и в Черноморском регионе.