Госдеп: говорить о стабильных отношениях с Россией ещё рано

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Американская администрация считает, что говорить о более предсказуемых и стабильных отношениях с Россией пока рано, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей Госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми», — цитирует РИА Новости Прайса.

По его словам, США надеются на выстраивание стабильных отношений с Россией, но надежда «не является стратегией США».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не намерен слышать позицию Москвы по ситуации на Украине и в Черноморском регионе.

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