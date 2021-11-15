МИД России: США не желают слышать позицию Москвы по Украине и Черноморскому региону
- Reuters
«У нас нет даже в первом приближении ощущения того, что в США нас вообще хотят послушать и услышать — например, по Украине и всему тому, что происходит сейчас в Черноморском регионе», — приводит ТАСС его слова.
Рябков отметил, что в данных регионах происходит накопление негативной энергии.
«Возрастают риски, в том числе потенциальных столкновений, с возможностью эскалации», — добавили в МИД.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что использование НАТО стратегической авиации с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Чёрного моря — это серьёзный вызов для России.