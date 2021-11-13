Путин назвал учения НАТО в Чёрном море вызовом для России
- РИА Новости
«Сейчас Соединённые Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные — хочу это подчеркнуть: незапланированные — учения в акватории Чёрного моря», — заявил Путин.
По его словам, в ходе данных учений «не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется и авиация, в том числе стратегическая».
«Дело в том, что у них на борту — боевое стратегическое оружие», — добавил российский лидер.
Он подчеркнул, что «это серьёзный вызов для России».
Замглавы российского МИД Сергей Рябков также заявлял, что Россия полностью контролирует ситуацию, связанную с военной активностью США в Чёрном море, и ответит на любую провокацию.
Он добавил, что Москва призывает Вашингтон и НАТО трезво оценивать риски, вызванные их действиями.