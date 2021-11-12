«Непрекращающаяся череда провокаций»: как развивается ситуация с кораблями ВМС США у границ России

Россия полностью контролирует ситуацию, связанную с военной активностью США в Чёрном море, и ответит на любую провокацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что Москва призывает Вашингтон и НАТО трезво оценивать риски, вызванные их действиями. Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты намерены и в дальнейшем проводить военные операции по всему миру, в том числе в Чёрном море. По мнению экспертов, цель текущих манёвров Вашингтона в черноморской акватории — оказать давление на РФ и попытаться повлиять на её внешнюю политику. Однако, как напоминают аналитики, Москва занимает доминирующую позицию в регионе и при необходимости готова использовать весь арсенал своих средств.

Российская сторона полностью контролирует ситуацию, связанную с американскими учениями в Чёрном море, и готова ответить на любую провокацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат также добавил, что Москва призывает Вашингтон и НАТО адекватно оценивать возможные риски своей военной активности в черноморском регионе.

«Они периодически проводят свои так называемые учебно-тренировочные мероприятия. На самом деле осуществляют провокационные действия. Мы неоднократно призывали коллег в США и НАТО трезво оценивать связанные с этим риски, но тем не менее они продолжают упорно гнуть линию, испытывая нашу волю и решимость защищать собственные интересы, поощряя тем самым худшее, что наблюдается в политике Киева», — цитирует его ТАСС.

Рябков также заявил, что Россия встревожена провокациями США и их союзников, которые повышают риски столкновений в Чёрном море.

«Это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединённые Штаты, их союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе. Это игра с огнём, это очередная попытка испытать нас на прочность», — сказал замглавы МИД.

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«Наша оборона надёжна. Мы видим насквозь эти замыслы. Мы готовы давать им отпор, но, к сожалению, нам приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами, логикой того, что риски столкновений возрастают», — рассказал Рябков.

Он также напомнил, что свои учебно-тренировочные мероприятия Вооружённые силы РФ проводят на собственной территории.

«А что в Чёрном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что всё это ради свободы судоходства, не работают», — подчеркнул Рябков.

Президент России Владимир Путин также охарактеризовал нынешнюю активность США и стран НАТО в Чёрном море как провокационную. Об этом он, в частности, упомянул в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель, сообщили 11 ноября в пресс-службе Кремля.

«Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности Вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море», — говорится в сообщении.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

globallookpress.com

© МИД России

В свою очередь, в Минобороны РФ также заявили о повышении военной активности США и их союзников вблизи границ России в Черноморском регионе. В ведомстве отметили, что больше всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной разведки и стратегической авиации.

«Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно не спровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что действия кораблей ВМС США в регионе контролируют ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен».

Позиция Пентагона

В среду, 10 ноября, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные продолжат свои операции в Чёрном море.

«Мы продолжим в случае необходимости летать, плавать и действовать в международном воздушном пространстве и международных водах. В настоящее время в Чёрном море находятся несколько кораблей ВМС США. Мы считаем, что это важный принцип, который необходимо отстаивать», — подчеркнул Кирби.

По его словам, Пентагон наблюдает «необычную военную активность, которая происходит внутри России, но вблизи границ с Украиной», и сохраняет обеспокоенность этим фактом.

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«Намерения России не вполне ясны. Разумеется, нам бы хотелось лучше их понимать. И мы не хотим, чтобы какие-либо действия ещё больше дестабилизировали эту часть света, где обстановка и без того очень напряжённая. Мы призываем Россию чётко обозначить свои намерения и соблюдать Минские соглашения», — заявил Кирби.

При этом он отказался связать усиление группировки ВС РФ в регионе с наращиванием военного присутствия США и НАТО в Чёрном море.

Напомним, американские военные корабли прибывают в черноморские воды с конца прошлого месяца. Так, 30 октября в акваторию зашёл вооружённый крылатыми ракетами эсминец ВМС США USS Porter. В Национальном центре управления обороной России тогда сообщили, что силы и средства Черноморского флота следят за его действиями.

Затем в Чёрное море зашёл флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя присутствие американских военных судов, отметил, что это негативно влияет на стабильность в регионе. На ситуацию отреагировал и Владимир Путин, упомянув об американском корабле на совещании по оборонной тематике в Сочи 1 ноября.

«Вы знаете, корабль США зашёл в Чёрное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», — сказал тогда российский лидер.

Военное освоение

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США формируют многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от границ России.

«Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины», — считают в Минобороны.

Корабли США в Чёрном море

Reuters

© U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Justin Stumberg

В ведомстве также рассказали, что 6 ноября «с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации» ВВС США выполнили полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над акваторией Чёрного моря.

«С учётом того что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов Вооружённых сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», — говорится в сообщении ведомства.

Что касается последних заявлений замглавы МИД РФ Рябкова о контроле российской стороны над ситуацией в Чёрном море, то эксперты считают, что его слова полностью соответствуют действительности.

«Россия является причерноморским государством, поэтому, помимо Черноморского флота, у неё есть мощные силы авиации, РВСН, которые полностью контролируют акваторию. Фактически под прицелом Вооружённых сил РФ находятся любые суда, которые появляются в этом регионе», — подчеркнул в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

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Он расценивает действия США как демонстрацию политики сдерживания в отношении РФ, которая практикуется после окончания холодной войны с СССР.

«Этот курс будет продолжен, поскольку в соответствии с американской военно-политической стратегией Россия наряду с Китаем является главным противником США на международной арене. Однако в этой ситуации есть некие линии, которые стороны не будут пересекать. Учитывая, что США, как и Россия, являются ядерной сверхдержавой, Белый дом вынужден руководствоваться этим даже при проведении сдерживающей политики», — подчеркнул аналитик.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT отметил, что, несмотря на скопление сил НАТО, Россия занимает доминирующую позицию в Чёрном море.

«Чёрное море — сфера влияния России, поэтому её позиция здесь доминирующая. Сегодня Москва полностью контролирует ситуацию в регионе, и, если красные линии будут нарушены, РФ готова использовать весь арсенал своих средств», — констатировал Блохин.

По его мнению, США «проверяют» границы РФ по всему их периметру и не исключено, что они также попытаются пересечь воздушное пространство, чтобы оказать давление и тем самым изменить траекторию российской внешней политики.

«Это неотъемлемый элемент сдерживания, который США использовали во время холодной войны. Ожидаю, что после того, как Россия примет жёсткие меры, подобные провокации закончатся. Кроме того, таким образом Вашингтон демонстрирует, что международное право для него не имеет никакой ценности. В целом это можно рассматривать как прямой вызов России, на который нужно реагировать», — заключил Блохин.