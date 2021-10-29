«Не желают оказывать более масштабную помощь»: почему в Пентагоне призвали нарастить поставки оружия Киеву

Союзники Вашингтона должны снять ограничения на поставки Киеву летального оружия. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер. Она напомнила, что США ранее предоставили Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Соединённые Штаты прекратить накачивать Украину оружием. Политологи не исключают, что таким образом Вашингтон компенсирует Киеву отсутствие членства в НАТО. При этом, по мнению экспертов, новая инициатива Пентагона направлена на обострение обстановки в Донбассе.

Союзники США должны снять ограничения на поставки Украине летального вооружения. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

«Для начала скажу, что хотелось бы, чтобы все наши союзники сняли ограничения на поставки летальных оборонных средств. На данный момент США предоставляют комплексы Javelin, и Украина с Грузией закупили Javelin, но это пример оборонных летальных вооружений, которые мы предоставили», — сказала представитель Пентагона на виртуальном мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Она отметила, что у ряда союзников США есть ограничения на поставки украинской стороне летального вооружения.

«У некоторых это ограничение установлено в рамках их программ оказания помощи в обеспечении безопасности, а у других это ограничение в плане продаж. Я считаю, что Украина должна иметь возможность приобрести те средства вооружения, которые ей требуются для обороны. Так что я бы хотела, чтобы эти ограничения были сняты», — подчеркнула Купер.

Она также напомнила, что США помогают Украине в «наращивании военно-морского потенциала».

«В этом отношении на данный момент США выделили семь патрульных катеров класса Island, так что они поступят на вооружение, как и девять патрульных катеров проекта Mark VI», — добавила Купер.

Несмотря на то что не все союзники Вашингтона передают Киеву летальное вооружение, многие страны НАТО оказывают украинской стороне военную поддержку другого плана, напомнила представитель Пентагона.

«Активное содействие программам подготовки украинских военных оказывают Великобритания, Канада, Польша и Литва, а также, конечно, Соединённые Штаты», — подчеркнула она.

Оружейное снабжение

Напомним, в декабре 2014 года президент США Барак Обама подписал ранее одобренный конгрессом акт «О поддержке свободы Украины», который разрешал передачу Киеву вооружения и оказание помощи в подготовке украинских войск. При этом администрация Обамы утверждала, что передаёт Украине только нелетальное оружие и технику, например, невооружённые бронеавтомобили Humvee и разведывательные беспилотники Raven.

При этом Госдеп разрешил американским компаниям продажу оружия на Украину в частном порядке. Так, Киев закупал у предприятий из США бронебойные снайперские винтовки Barrett M107A1 и гранатомёты PSRL.

Пентагон

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Кроме того, ведомство одобрило поставки Киеву так называемых продвинутых оборонительных средств, под которыми, как вскоре стало известно, подразумевались ПТРК Javelin — они предназначены для поражения танков, бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (БПЛА и вертолётов).

В марте 2018 года США одобрили передачу Украине 37 пусковых установок Javelin и 210 ракет к ним на сумму $47 млн. В августе того же года поставленные из Соединённых Штатов комплексы продемонстрировали публике на параде в честь Дня независимости Украины.

В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко заявил, что американские ПТРК оказали «заметный психологический эффект» в Донбассе.

В октябре 2019 года Пентагон оповестил конгресс США о намерении продать Киеву ещё 150 ракет для комплексов Javelin и другую сопутствующую военную технику на $39,2 млн.

Поставки Украине вооружения продолжились и в 2021 году при администрации Джо Байдена. В начале сентября сообщалось об одобрении пакета военной помощи Киеву на сумму $60 млн, в которую также входят и противотанковые комплексы Javelin.

«Реванш за афганское фиаско»

Россия неоднократно критиковала США за поставки Киеву летального вооружения, отмечая, что это ведёт к обострению конфликта в Донбассе. В 2018 году глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не может запретить Вашингтону подобные поставки, однако сделает из этого соответствующие выводы.

Кроме того, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает США, а также Германию и Францию как участников нормандского формата прекратить милитаризацию Украины.

«Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием (это прежде всего Вашингтон, но также и Берлин с Парижем как участников нормандского формата), прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать своё влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами», — отметила дипломат.

Военнослужащий ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе

AP

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Она подчеркнула, что непрекращающиеся поставки Киеву вооружения западными странами укрепляют уверенность Украины в том, что разрешение конфликта на востоке страны возможно только силовым путём.

Политологи, со своей стороны, отмечают, что заявление Пентагона о возможном расширении списка стран, поставляющих оружие Украине, с большой долей вероятности связано с новым обострением ситуации в Донбассе.

«Безопасность Украины никого не беспокоит, потому что она не обеспечивается оружием такого типа. Америка устраивает хаос, и эти поставки нужны, чтобы его закрепить. При этом США много лет поддерживают Киев риторикой и обещаниями, не выделяя внушительные средства, чтобы реально укрепить обороноспособность Украины», — рассказал в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

Кроме того, по его словам, далеко не все союзники США горят желанием поставлять оружие ВСУ, так как оно потом может оказаться на чёрном рынке Европы.

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«Периодически такие контрабандные вооружения задерживают на границе Польши. Были случаи, когда оружие с «украинскими корнями» было доставлено во Францию и ряд других стран. Все прекрасно понимают, что означает появление на нелегальном рынке оружия армейского образца», — говорит эксперт.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, в свою очередь, подчёркивает, что заявление Пентагона можно истолковать лишь как шаг, направленный на эскалацию обстановки на Украине.

«Очевидно, таким образом в Вашингтоне стремятся взять своеобразный реванш за афганское фиаско, решив продемонстрировать, что Америка никуда не ушла, что она сохраняет свои лидерские позиции, что она до сих пор является лидером «свободного мира» в его противостоянии России и Китаю», — пояснил политолог в разговоре с RT.

Усиливая военное присутствие в граничащих с РФ государствах и накачивая их оружием, Вашингтон выстраивает своеобразный «санитарный кордон», говорит Батюк.

«Это политика, которая продолжалась с окончания холодной войны, или по крайней мере с середины 1990-х годов прошлого столетия. Кроме того, таким образом Вашингтон компенсирует Киеву отсутствие полноценного членства в НАТО — за счёт поставок вооружения как от самих США, так и от их партнёров», — рассуждает Батюк.

Он полагает, что на призыв США, скорее всего, ответят только их сателлиты в Восточной Европе.

«Некоторые союзники США, например Польша и Румыния, поддержат эту инициативу и, вполне возможно, предоставят даже какие-то системы вооружения. Другое дело, что финансовый ресурс у нынешней украинской власти достаточно ограничен, а оказывать Украине какую-то более масштабную военную помощь не желают ни сами американцы, ни тем более их так называемые партнёры», — заключил эксперт.