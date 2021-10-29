Молдавия отказала в экстрадиции обвиняемого в отмывании денег банкира в Россию

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Генеральная прокуратура Молдавии отказалась выдать российской стороне банкира Вячеслава Платона, обвиняемого в выводе из России 500 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
Молдавия отказала в экстрадиции обвиняемого в отмывании денег банкира в Россию
  • Reuters

«Генеральной прокуратурой Республики Молдова отказано в экстрадиции в Российскую Федерацию Вячеслава Платона», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве уточнили, что в случае экстрадиции в Россию ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Олег Тиньков в рамках сделки с американским правосудием проведёт год под надзором и выплатит штраф в размере $250 тыс.

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