Тиньков по сделке с правосудием США проведёт год под надзором и выплатит штраф в $250 тысяч

Короткая ссылка
Российский бизнесмен Олег Тиньков в рамках сделки с американским правосудием проведёт год под надзором и выплатит штраф в размере $250 тыс., сообщили в Минюсте США.
Тиньков по сделке с правосудием США проведёт год под надзором и выплатит штраф в $250 тысяч
  • AFP
  • © OLGA MALTSEVA

Как передаёт ТАСС, время под арестом в Лондоне будет зачтено в качестве отбытого тюремного срока.

Помимо штрафа, Тиньков должен заплатить $506 828 377 в качестве компенсации за нанесённый Соединённым Штатам ущерб.

Власти рекомендовали принять сделку, но поскольку Тиньков признал вину, за судом сохраняется возможность отказаться от её подтверждения и потребовать самостоятельно определить приговор.

Ранее Тиньков признал себя виновным по одному из предъявляемых ему обвинений по делу о неуплате налогов.

В марте 2020 года Министерство юстиции США обвинило банкира в подаче ложных налоговых деклараций по двум пунктам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить