Тиньков по сделке с правосудием США проведёт год под надзором и выплатит штраф в $250 тысяч

Российский бизнесмен Олег Тиньков в рамках сделки с американским правосудием проведёт год под надзором и выплатит штраф в размере $250 тыс., сообщили в Минюсте США.

Как передаёт ТАСС, время под арестом в Лондоне будет зачтено в качестве отбытого тюремного срока.

Помимо штрафа, Тиньков должен заплатить $506 828 377 в качестве компенсации за нанесённый Соединённым Штатам ущерб.

Власти рекомендовали принять сделку, но поскольку Тиньков признал вину, за судом сохраняется возможность отказаться от её подтверждения и потребовать самостоятельно определить приговор.

Ранее Тиньков признал себя виновным по одному из предъявляемых ему обвинений по делу о неуплате налогов.

В марте 2020 года Министерство юстиции США обвинило банкира в подаче ложных налоговых деклараций по двум пунктам.