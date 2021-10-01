Тиньков по сделке с правосудием США проведёт год под надзором и выплатит штраф в $250 тысяч
- AFP
- © OLGA MALTSEVA
Как передаёт ТАСС, время под арестом в Лондоне будет зачтено в качестве отбытого тюремного срока.
Помимо штрафа, Тиньков должен заплатить $506 828 377 в качестве компенсации за нанесённый Соединённым Штатам ущерб.
Власти рекомендовали принять сделку, но поскольку Тиньков признал вину, за судом сохраняется возможность отказаться от её подтверждения и потребовать самостоятельно определить приговор.
Ранее Тиньков признал себя виновным по одному из предъявляемых ему обвинений по делу о неуплате налогов.
В марте 2020 года Министерство юстиции США обвинило банкира в подаче ложных налоговых деклараций по двум пунктам.