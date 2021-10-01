Тиньков признал вину по одному из предъявленных судом США обвинений

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Российский бизнесмен Олег Тиньков признал вину по одному из предъявляемых ему судом США обвинений по делу о неуплате налогов.
Тиньков признал вину по одному из предъявленных судом США обвинений
  • AP

«Виновен», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос судьи.

Ранее Тиньков не признал вину по делу о нарушении американского налогового законодательства.

18 сентября сообщалось, что бизнесмен достиг соглашения с Минюстом США по делу о нарушении американского налогового законодательства.

В марте 2020 года Министерство юстиции США обвинило банкира в подаче ложных налоговых деклараций по двум пунктам.

В случае признания Тинькова виновным ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет по каждому пункту обвинения.

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