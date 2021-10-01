Тиньков не признал вину в суде США по налоговому делу

Российский предприниматель Олег Тиньков заявил в суде Северного округа штата Калифорния о том, что не признаёт свою вину по делу о нарушении американского налогового законодательства.

Как пишет ТАСС, заседание проходило в формате видеоконференции. На вопрос судьи бизнесмен ответил: «Не виновен».

Сам Тиньков выступал по видеосвязи из Лондона.

18 сентября сообщалось, что бизнесмен достиг соглашения с Минюстом США по делу о нарушении американского налогового законодательства.

В марте 2020 года Министерство юстиции США обвинило банкира в подаче ложных налоговых деклараций по двум пунктам.

В случае признания Тинькова виновным ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет по каждому пункту обвинения.