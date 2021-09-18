Тиньков достиг соглашения с американским Минюстом
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда, размещённые в базе суда Северного округа штата Калифорния.
Отмечается, что стороны подали на рассмотрение судьи совместное ходатайство, говорящее о том, что они достигли соглашения по урегулированию этого дела.
Стороны попросили назначить судебное слушание на 1 октября.
19 декабря 2020 года Олег Тиньков рассказал, что спустя 163 дня после пересадки костного мозга у него наблюдается полная ремиссия на молекулярном уровне.