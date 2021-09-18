Тиньков достиг соглашения с американским Минюстом

Российский бизнесмен Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США по делу о нарушении американского налогового законодательства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда, размещённые в базе суда Северного округа штата Калифорния.

Отмечается, что стороны подали на рассмотрение судьи совместное ходатайство, говорящее о том, что они достигли соглашения по урегулированию этого дела.

Стороны попросили назначить судебное слушание на 1 октября.

19 декабря 2020 года Олег Тиньков рассказал, что спустя 163 дня после пересадки костного мозга у него наблюдается полная ремиссия на молекулярном уровне.