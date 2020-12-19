Тиньков рассказал о ремиссии после пересадки костного мозга

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что спустя 163 дня после пересадки костного мозга у него наблюдается полная ремиссия на молекулярном уровне.

«Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге... И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», — написал он в своём Instagram.

По словам Тинькова, это самый важный тест. Он уточнил, что это «значит, что донор работает и убивает все патогены».

При этом бизнесмен рассказал, что предстоит ещё большая работа по лечению. Он добавил, что в том числе ему нужно «победить свой небольшой GvHD» и поменять группу крови на донорскую.

Тиньков уточнил, что впереди ещё долгие месяцы восстановления.

В марте Тиньков сообщил, что врачи диагностировали у него острую форму лейкемии.

Врач высшей категории кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» диагноз Тинькова.