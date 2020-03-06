Тиньков заявил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
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- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление банкира.
«В последние дни я не появлялся на публике... И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии», — указывается в его сообщении.
По его словам, диагноз ему поставили в октябре и он уже прошёл несколько курсов химиотерапии.
Тиньков отметил, что ему теперь предстоит «бороться за главное — за саму жизнь».
Ранее Министерство юстиции США обвинило Тинькова в подаче ложных налоговых деклараций.
2 марта стало известно, что Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание.