Тиньков заявил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

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Российский бизнесмен Олег Тиньков заявил, что врачи диагностировали у него острую форму лейкемии.
Тиньков заявил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление банкира.

«В последние дни я не появлялся на публике... И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии», — указывается в его сообщении.

По его словам, диагноз ему поставили в октябре и он уже прошёл несколько курсов химиотерапии.

Тиньков отметил, что ему теперь предстоит «бороться за главное — за саму жизнь».

Ранее Министерство юстиции США обвинило Тинькова в подаче ложных налоговых деклараций.

2 марта стало известно, что Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание.

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