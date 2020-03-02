Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание

Основатель и акционер TCS Group Олег Тиньков внёс залог после выдачи ордера на его задержание в рамках слушаний по налоговым претензиям США, которые проходят в Лондоне.

«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».

По данным британского таблоида The Sunday Express, сумма залога могла составлять £20 млн.

28 февраля стало известно, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова. До 2013 года Тиньков имел гражданство США.