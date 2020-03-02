Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание
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- РИА Новости
«Ожидается, что господин Тиньков останется в Лондоне на время судебного разбирательства, будучи освобождённым под залог после выдачи ордера на его задержание», — цитирует РИА Новости сообщение группы «Тинькофф».
По данным британского таблоида The Sunday Express, сумма залога могла составлять £20 млн.
28 февраля стало известно, что налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова. До 2013 года Тиньков имел гражданство США.