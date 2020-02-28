США инициировали в Лондоне слушания по налогам в отношении Тинькова

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Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в сообщении TCS Group (головная компания «Тинькофф Банка») на Лондонской фондовой бирже.
США инициировали в Лондоне слушания по налогам в отношении Тинькова
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Отмечается, что слушания, которые касаются урегулирования возможных налоговых претензий, проходят в Лондоне в феврале — апреле 2020 года.

До 2013 года Тиньков был гражданином США. Бизнесмен участвует в слушаниях в качестве частного лица.

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