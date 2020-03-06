США обвинили Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Короткая ссылка
Министерство юстиции США обвинило российского банкира Олега Тинькова в подаче ложных налоговых деклараций. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минюста.

«Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций», — указано в заявлении.

В сообщении говорится, что «в случае признания Тинькова виновным ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет по каждому пункту обвинения».

Как уточняет РИА Новости, всего в опубликованном обвинительном заключении два пункта обвинения.

В конце февраля Налоговая служба Соединённых Штатов инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова.

2 марта стало известно, что Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить