США обвинили Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Министерство юстиции США обвинило российского банкира Олега Тинькова в подаче ложных налоговых деклараций. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минюста.

«Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций», — указано в заявлении.

В сообщении говорится, что «в случае признания Тинькова виновным ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет по каждому пункту обвинения».

Как уточняет РИА Новости, всего в опубликованном обвинительном заключении два пункта обвинения.

В конце февраля Налоговая служба Соединённых Штатов инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова.

2 марта стало известно, что Тиньков внёс залог после выдачи в Лондоне ордера на его задержание.