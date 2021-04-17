«Без привлечения союзников»: что стоит за словами украинского генерала о готовности противостоять «российской агрессии»

Командующий операцией объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на Украине изучают возможности противостоять «российской агрессии» без поддержки союзников. При этом в случае «обострения» ситуации украинские вооружённые силы рассчитывают на увеличение материально-технической помощи. В последнее время Киев и страны Запада неоднократно говорили о некой эскалации напряжённости, якобы вызванной передвижением российских войск. Москва, в свою очередь, напоминает, что передислокация войск на собственной территории — это внутреннее дело страны, которое не должно беспокоить другие государства. Эксперты считают, что заявлениями об «эскалации обстановки» власти Украины хотят отвлечь внимание от собственных действий по дестабилизации обстановки в Донбассе.

Командующий операцией объединённых сил ВСУ Сергей Наев рассказал о том, что на Украине изучаются способы самостоятельного противостояния «российской агрессии».

«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооружённых сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — заявил Наев в эфире телепередачи «Свобода слова Савика Шустера», отвечая на вопрос о якобы возможном нападении со стороны Москвы.

Европейская обеспокоенность

В последние несколько недель Киев и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в том, что она якобы стягивает военные соединения к границам Украины, а также в Крым.

Эта позиция вновь была озвучена 16 апреля канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон

© REUTERS/Charles Platiau

По итогам трёхсторонних переговоров официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил журналистам, что главы государств призвали Москву к деэскалации.

«Они разделяют обеспокоенность по поводу наращивания численности российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали к отзыву войсковых подкреплений, чтобы снизить напряженность ситуации», — говорится в заявлении Зайберта, которое распространили западные СМИ.

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Как отметил Зайберт, Меркель и Макрон указали на необходимость полной реализации Минских соглашений, а также заявили, что ФРГ и Франция «продолжат свои усилия» в рамках нормандского формата.

В Москве неоднократно обращали внимание западных политиков на то, что перемещение российских войск по территории РФ — внутреннее дело страны, которое не должно вызывать беспокойства за рубежом. В частности, об этом в начале апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская Федерация перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — заявил Песков.

Он отметил, что повышение активности сил НАТО по периметру рубежей России «обязывает к тому, чтобы быть начеку».

Американская поддержка

На фоне заявлений Украины о том, что Россия якобы сосредотачивает войска на границе, с заверениями о поддержке Киева выступили в Вашнгтоне.

Так, 1 апреля по инициативе американской стороны состоялся разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину одну и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — говорилось в сообщении пресс-службы украинского ведомства.

Позднее Ллойд Остин заявил, что США намерены продолжить поставки Украине некоторых видов вооружений и отправку своих военных инструкторов.

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что обеспокоен ситуацией на российско-украинской границе. Он также упомянул о неких «последствиях», которые ждут Россию в случае её «агрессивного поведения».

Дмитрий Песков, комментируя слова главы Госдепа, отметил, что подобными заявлениями американская сторона обесценивает используемые ею формулировки.

«Определённая происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», — сказал Песков.

Он ещё раз подчеркнул, что Россия «ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями».

Позднее пресс-секретарь президента РФ заявил, что деэскалация в зоне конфликта в Донбассе произойдёт только в случае отказа Киева от провокаций.

«Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооружённых сил на территории России мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооружённых сил Украины от провокационных действий», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что Вашингтон может «прекрасно использовать своё влияние на Киев, чтобы побудить украинцев отказаться от провокационных действий».

Кампания по дезинформации

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил, что заявлениями о якобы готовящемся российском нападении украинские военачальники и политики хотят отвлечь внимание от собственных действий по дестабилизации обстановки в Донбассе.

«Цель Украины — взять под контроль территории ДНР и ЛНР, для чего ВСУ на протяжении последних месяцев нагнетают напряжённость, в том числе усиливают военные провокации на линии разграничения, расширяют военное присутствие — делают всё, чтобы создать условия для совершения военных агрессивных действий против Донбасса. Нынешняя кампания по дезинформации должна убедить мировую общественность в том, что якобы это не Украина напала на Донбасс», — считает политолог.

Командующий операцией объединённых сил ВСУ Сергей Наев

© mil.gov.ua

При этом такой политике способствуют США, делая безответственные заявления о поддержке Киева, добавил эксперт.

Шаповалов также обратил внимание на то, что администрация Владимира Зеленского использует сложившуюся ситуацию для того, чтобы вновь поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО.

О том, что вступление Украины в НАТО якобы является единственным способом остановить конфликт в Донбассе, Зеленский заявил 6 апреля во время телефонного разговора с генсекретарём альянса Йенсом Столтенбергом.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», — приводит слова Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.

Однако Владимир Шаповалов считает, что Киеву не удастся продвинуться в деле вступления в альянс, используя им самим инициированную эскалацию в Донбассе.

«Сегодня никто тему вступления Украины в НАТО всерьёз не рассматривает», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя заявление Наева, отметил, что оно предназначено для внутреннего потребления.