США намерены продолжать отправку Украине вооружения и инструкторов

США намерены продолжить поставки Украине некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы уже некоторое время оказываем Украине материальную поддержку. Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов», — цитирует РИА Новости слова Остина на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он отметил, что США намерены продолжить делать это, основываясь на потребностях Украины.

Ранее сообщалось, что проход двух американских военных кораблей через Босфор в Чёрное море отменён.