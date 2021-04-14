Источник: США отменили отправку военных кораблей в Чёрное море

Проход двух американских военных кораблей через Босфор в Чёрное море отменён, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Сообщается, что посольство США в Анкаре уведомило об этом Турцию.

В начале апреля в СМИ появилась информация, что Вашингтон рассматривает возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

Соединённые Штаты уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор, а Анкара, в свою очередь, направила соответствующие данные участникам конвенции Монтрё. Позднее в Пентагоне назвали отправку кораблей стандартной операцией.

В МИД России заявили, что такие мероприятия носят сугубо провокационный характер. Как подчеркнул замглавы ведомства Сергей Рябков, «американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего».