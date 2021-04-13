В МИД оценили планы США направить военные корабли к границам России

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил планы США направить военные корабли к российским границам.

«Я не хотел бы вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Я знаю одно: американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Рябкова, такие мероприятия носят сугубо провокационный характер.

8 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

США уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор, а Анкара, в свою очередь, направила соответствующие данные участникам конвенции Монтрё.

Позднее в Пентагоне назвали отправку кораблей в Чёрное море стандартной операцией.