В Пентагоне назвали отправку кораблей в Чёрное море стандартной операцией

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что отправка кораблей ВМС США в Чёрное море является регулярной операцией, обычно координируемой с Анкарой в рамках конвенции Монтрё.

«Мы регулярно организуем операции в Чёрном море. Мы недавно отправили туда корабли. Это не является чем-то новым», — приводит Интерфакс его слова.

По словам Кирби, США «используют авиацию, флот, работают там везде, где это позволяет международное право».

«Мы ясно координируем вхождение в Чёрное море в соответствии с конвенцией Монтрё с Турцией», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал планы США направить два своих корабля через Босфор в Чёрное море.