В Пентагоне назвали отправку кораблей в Чёрное море стандартной операцией
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«Мы регулярно организуем операции в Чёрном море. Мы недавно отправили туда корабли. Это не является чем-то новым», — приводит Интерфакс его слова.
По словам Кирби, США «используют авиацию, флот, работают там везде, где это позволяет международное право».
«Мы ясно координируем вхождение в Чёрное море в соответствии с конвенцией Монтрё с Турцией», — добавил он.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал планы США направить два своих корабля через Босфор в Чёрное море.