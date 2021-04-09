В МИД России оценили планы США направить корабли через Босфор

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Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал планы США направить два своих корабля через Босфор в Чёрное море.
В МИД России оценили планы США направить корабли через Босфор
  • РИА Новости

«Повышенная натовская активность в Чёрном море — это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе», — цитирует его РИА Новости.

Представитель российского МИД добавил, что у Москвы и Анкары «есть соответствующие механизмы оповещения» в подобной ситуации.

8 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

США уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор, а Анкара, в свою очередь, направила соответствующие данные участникам конвенции Монтрё. Согласно конвенции, корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 дня. Также для них введены ограничения по классу и по тоннажу.

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