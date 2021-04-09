Турция сообщила о намерении кораблей США пройти через Босфор

Турция направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе кораблей США из Средиземного моря в Чёрное и обратно, сообщили РИА Новости в посольстве России в Анкаре.

«США, как участник конвенции Монтрё, выполнили процедуры, предусмотренные конвенцией для прохода в Чёрное море. Турция, в соответствии с конвенцией, направила её участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Чёрное море и в обратном направлении», — рассказали агентству.

Как уточняется, конвенция Монтрё, которая была принята в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.

При этом режим прохода кораблей вооружённых сил различен в отношении черноморских и нечерноморских государств.

Например, корабли стран, не имеющих выхода к Чёрному морю, могут находиться в его акватории не более 21 дня. Также для них введены ограничения по классу и по тоннажу.

8 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

В материале уточнялось, что развёртывание кораблей в этом регионе стало бы «особым сигналом для Москвы», за которой США «внимательно следят».

Как заявляли в Кремле, Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.