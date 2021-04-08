CNN: США изучают возможность отправки кораблей в Чёрное море

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Соединённые Штаты рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
CNN: США изучают возможность отправки кораблей в Чёрное море
  • Reuters

В материале сообщается, что развёртывание кораблей в этом регионе стало бы «особым сигналом для Москвы», за которой США «внимательно следят».

Уточняется, что США должны за 14 дней уведомить о своём намерении войти в Чёрное море через контролируемый Турцией пролив. Неизвестно, было ли такое уведомление направлено.

Собеседник телеканала также сообщил, что ВМС США продолжают вести разведку в международном воздушном пространстве над Чёрным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и любыми передвижениями войск в Крыму.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Он добавил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», для обеспечения безопасности государства.

Также в Кремле отмечали, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.

Песков подчёркивал, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на Украине.

Кроме того, пресс-секретарь президента России заявлял, что возможное появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.

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