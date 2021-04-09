NTV: США уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор
- Reuters
«США уведомили Турцию о проходе через пролив двух кораблей», — говорится в сообщении телеканала.
8 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».
В материале уточнялось, что развёртывание кораблей в этом регионе стало бы «особым сигналом для Москвы», за которой США «внимательно следят».
Как заявляли в Кремле, Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.