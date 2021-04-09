NTV: США уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор

Соединённые Штаты уведомили Турцию, что направляют через Босфор в Чёрное море два своих корабля, сообщает турецкий телеканал NTV.

«США уведомили Турцию о проходе через пролив двух кораблей», — говорится в сообщении телеканала.

8 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

В материале уточнялось, что развёртывание кораблей в этом регионе стало бы «особым сигналом для Москвы», за которой США «внимательно следят».

Как заявляли в Кремле, Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.