Лавров оценил планы США направить корабли в Чёрное море

Глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Самихом Шукри оценил планы Соединённых Штатов направить два своих корабля через Босфор в Чёрное море.

По словам Лаврова, подобная военная активность США в последнее время наблюдается регулярно.

«Это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы: «А что делает Россия на границе с Украиной?» Ответ очень простой: мы там живём, это наша страна. А вот что делают Соединённые Штаты... в тысячах километров от своей собственной территории — этот вопрос пока остаётся без ответа», — отметил российский министр.

8 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

США уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор, а Анкара, в свою очередь, направила соответствующие данные участникам конвенции Монтрё.

Позднее в Пентагоне назвали отправку кораблей в Чёрное море стандартной операцией.