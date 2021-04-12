Лавров оценил планы США направить корабли в Чёрное море

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Самихом Шукри оценил планы Соединённых Штатов направить два своих корабля через Босфор в Чёрное море.
Лавров оценил планы США направить корабли в Чёрное море
  • РИА Новости

По словам Лаврова, подобная военная активность США в последнее время наблюдается регулярно.

«Это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы: «А что делает Россия на границе с Украиной?» Ответ очень простой: мы там живём, это наша страна. А вот что делают Соединённые Штаты... в тысячах километров от своей собственной территории — этот вопрос пока остаётся без ответа», — отметил российский министр.

8 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что США рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

США уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор, а Анкара, в свою очередь, направила соответствующие данные участникам конвенции Монтрё.

Позднее в Пентагоне назвали отправку кораблей в Чёрное море стандартной операцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить