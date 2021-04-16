Меркель, Зеленский и Макрон призвали Россию «свернуть военное усиление»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидеры Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали Россию к «сворачиванию военного усиления», сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Они разделяют беспокойство ростом российского военного присутствия на границе с Украиной, а также в нелегально аннексированном Крыму. Они потребовали сворачивания этого военного усиления, чтобы достичь деэскалации ситуации», — сказал Зайберт журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Меркель и Макрон при этом подчеркнули необходимость реализации Минских соглашений.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе.

Как отмечали в Кремле, Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и участники «нормандской четвёрки», за исключением Украины, «в целом это понимают».

Кроме того, российский президент Владимир Путин в беседе с Меркель разъяснил ей, что Москва вольна передвигать вооружённые силы по стране на своё усмотрение.

Он также обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.