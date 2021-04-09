Путин в разговоре с Меркель разъяснил ситуацию с передвижением ВС России

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Президент России Владимир Путин в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель разъяснил ей, что Москва вольна передвигать вооружённые силы по стране на своё усмотрение. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин в разговоре с Меркель разъяснил ситуацию с передвижением ВС России
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент дал необходимое разъяснение. Это то же самое, что мы говорили неоднократно. Но первое: мы вольны абсолютно передвигать наши вооружённые силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», — ответил он журналистам на вопрос, что сказал Путин на призывы Меркель отказаться от военного присутствия у границ Украины.

Ранее в Кремле сообщили, что в ходе переговоров с Меркель Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

Также лидеры «выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.

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