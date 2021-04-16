Зеленский заявил, что обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель они обсудили ситуацию в Донбассе.
Зеленский заявил, что обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
  • Reuters

«Мы обговорили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, режим прекращения огня, который действовал с 20-х чисел июля 2020 года, действовал очень неплохо», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что Киев «всегда готов» вернуться к содержательной дипломатической беседе касательно урегулирования ситуации на востоке Украины.

Ранее в Кремле отмечали, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить