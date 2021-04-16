Зеленский заявил, что обсудил с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе
- Reuters
«Мы обговорили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, режим прекращения огня, который действовал с 20-х чисел июля 2020 года, действовал очень неплохо», — цитирует РИА Новости Зеленского.
Ранее Зеленский заявил, что Киев «всегда готов» вернуться к содержательной дипломатической беседе касательно урегулирования ситуации на востоке Украины.
Ранее в Кремле отмечали, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.