Песков рассказал, когда может произойти деэскалация ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

Песков ответил на вопрос, пришли ли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора к пониманию в части деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По его словам, в Кремле считают безосновательной всю обеспокоенность «кого бы то ни было, включая США» в связи с перемещениями российских вооружённых сил на территории России.

«На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа Вооружённых сил Украины от провокационных действий», — сказал Песков.

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

В Кремле рассказали, что президенты договорились, что возможность их встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.