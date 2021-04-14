Песков рассказал, когда может произойти деэскалация ситуации на Украине
- РИА Новости
Песков ответил на вопрос, пришли ли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора к пониманию в части деэскалации ситуации на границе с Украиной.
По его словам, в Кремле считают безосновательной всю обеспокоенность «кого бы то ни было, включая США» в связи с перемещениями российских вооружённых сил на территории России.
«На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа Вооружённых сил Украины от провокационных действий», — сказал Песков.
13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.
В Кремле рассказали, что президенты договорились, что возможность их встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.