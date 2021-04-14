В Кремле прокомментировали предложение Байдена о встрече с Путиным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден договорились, что возможность их встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам.
В Кремле прокомментировали предложение Байдена о встрече с Путиным
  • Reuters

Отвечая на вопрос, где и когда может состояться встреча Путина и Байдена, Песков заявил, что пока преждевременно говорить об этом конкретно.

«Это новое предложение, оно будет изучаться, будет проводиться анализ», — сказал Песков. 

По его словам, президенты России и США договорились, что тема такой встречи будет «обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам».

13 апреля состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Байден предложил Путину встретиться в третьей стране.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее не исключила, что Путин и Байден могут провести встречу летом.

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