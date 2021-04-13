В Белом доме не исключили, что Байден и Путин могут встретиться летом
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости.
«В предстоящие месяцы — это и будет лето. Мы в ранней стадии этого процесса», — ответила Псаки на вопрос журналистов, может ли встреча двух президентов пройти летом.
По её словам, журналистам сообщат, «когда будет больше деталей».
Также Псаки заявила, что США хотят предсказуемых и стабильных отношений с Россией.
При этом она добавила, что, как ожидают в Вашингтоне, отношения с Москвой «будут вызовом, будут продолжаться сложные разговоры».