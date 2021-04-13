В Белом доме не исключили, что Байден и Путин могут встретиться летом

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила, что президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден могут провести встречу летом.
В Белом доме не исключили, что Байден и Путин могут встретиться летом
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости.

«В предстоящие месяцы — это и будет лето. Мы в ранней стадии этого процесса», — ответила Псаки на вопрос журналистов, может ли встреча двух президентов пройти летом.

По её словам, журналистам сообщат, «когда будет больше деталей».

Также Псаки заявила, что США хотят предсказуемых и стабильных отношений с Россией.

При этом она добавила, что, как ожидают в Вашингтоне, отношения с Москвой «будут вызовом, будут продолжаться сложные разговоры».

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