В Белом доме не исключили, что Байден и Путин могут встретиться летом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила, что президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден могут провести встречу летом.

Об этом сообщило РИА Новости.

«В предстоящие месяцы — это и будет лето. Мы в ранней стадии этого процесса», — ответила Псаки на вопрос журналистов, может ли встреча двух президентов пройти летом.

По её словам, журналистам сообщат, «когда будет больше деталей».

Также Псаки заявила, что США хотят предсказуемых и стабильных отношений с Россией.

При этом она добавила, что, как ожидают в Вашингтоне, отношения с Москвой «будут вызовом, будут продолжаться сложные разговоры».