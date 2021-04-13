В Белом доме прокомментировали отношения с Россией

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотят предсказуемых и стабильных отношений с Россией.
В Белом доме прокомментировали отношения с Россией
  • Reuters

«Наш подход к отношениям с Россией таков: мы ожидаем, что отношения будут вызовом, будут продолжаться сложные разговоры, мы готовы с ними иметь дело. Но наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией, вести разговоры и диалог», — цитирует РИА Новости заявление Псаки на брифинге.

Псаки разъяснила, что среди целей Белого дома значится «совместная работа во взаимных интересах».

«Нужно будет разработать планы, это будет первым разговором на таком уровне об этом», — пояснила она.

Ранее президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в третьей стране в предстоящие месяцы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить