В Белом доме прокомментировали отношения с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотят предсказуемых и стабильных отношений с Россией.

«Наш подход к отношениям с Россией таков: мы ожидаем, что отношения будут вызовом, будут продолжаться сложные разговоры, мы готовы с ними иметь дело. Но наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией, вести разговоры и диалог», — цитирует РИА Новости заявление Псаки на брифинге.

Псаки разъяснила, что среди целей Белого дома значится «совместная работа во взаимных интересах».

«Нужно будет разработать планы, это будет первым разговором на таком уровне об этом», — пояснила она.

Ранее президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в третьей стране в предстоящие месяцы.