Байден предложил Путину провести встречу

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Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в третьей стране в предстоящие месяцы. 
Байден предложил Путину провести встречу
  • Reuters

Об этом заявили в Белом доме.

«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», — отмечается в сообщении.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден и Путин провели телефонные переговоры.

18 марта Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.

Он также пожелал здоровья американскому коллеге, комментируя утвердительный ответ Байдена на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американская сторона не ответила на предложение Путина провести переговоры с Байденом.

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