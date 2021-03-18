Путин прокомментировал высказывание Байдена в его адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

«Кто обзывается — сам так и называется», — сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Президент России также пожелал здоровья американскому лидеру.

«Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы!» Я желаю ему здоровья», — добавил Путин.

Он отметил, что говорит это «без иронии и без шуток».