Путин прокомментировал высказывание Байдена в его адрес
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«Кто обзывается — сам так и называется», — сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
Президент России также пожелал здоровья американскому лидеру.
«Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы!» Я желаю ему здоровья», — добавил Путин.
Он отметил, что говорит это «без иронии и без шуток».