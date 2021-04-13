Путин и Байден провели переговоры

Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что стороны «обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение США и России вести диалог по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих угроз безопасности на основе продления договора СНВ-3».

Как заявили в Белом доме, Байден «подчеркнул непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил озабоченность внезапным наращиванием Россией военных возможностей в оккупированном Крыму и на границе с Украиной».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединённые Штаты по сравнению с 2020 годом в два раза увеличили интенсивность воздушной разведки у российской границ и в 1,5 раза — морской.

В Кремле отметили, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» с целью обеспечения безопасности государства.

Кроме того, в Кремле заявили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.