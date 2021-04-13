Шойгу рассказал о возросшей разведактивности США у границ России
- РИА Новости
«В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция «четыре по тридцать», по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской», — заявил он на совещании.
Шойгу уточнил, что каждый год НАТО в Европе проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих «явную антироссийскую направленность».
По его данным, учения НАТО «Defender Europe — 2021» стали самыми масштабными за последние 30 лет.
Ранее в российском МИД прокомментировали сообщения о планах Вашингтона направить военные корабли в Чёрное море. Как подчеркнули в ведомстве, такие мероприятия носят сугубо провокационный характер.