Шойгу рассказал о возросшей разведактивности США у границ России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Соединённые Штаты по сравнению с 2020 годом в два раза увеличили интенсивность воздушной разведки у границ России и в 1,5 раза — морской.

«В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция «четыре по тридцать», по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской», — заявил он на совещании.

Шойгу уточнил, что каждый год НАТО в Европе проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих «явную антироссийскую направленность».

По его данным, учения НАТО «Defender Europe — 2021» стали самыми масштабными за последние 30 лет.

Ранее в российском МИД прокомментировали сообщения о планах Вашингтона направить военные корабли в Чёрное море. Как подчеркнули в ведомстве, такие мероприятия носят сугубо провокационный характер.