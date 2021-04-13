Шойгу заявил о переброске США и НАТО войск к границам России

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Соединённые Штаты и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу заявил о переброске США и НАТО войск к границам России
  • РИА Новости

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идёт перемещение войск в Европе к российским границам», — сказал глава Минобороны.

По его словам, основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе.

Ранее в российском МИД прокомментировали сообщения о планах Вашингтона направить военные корабли в Чёрное море. Как подчеркнули в ведомстве, такие мероприятия носят сугубо провокационный характер.

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