Шойгу заявил о переброске США и НАТО войск к границам России

Соединённые Штаты и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идёт перемещение войск в Европе к российским границам», — сказал глава Минобороны.

По его словам, основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе.

Ранее в российском МИД прокомментировали сообщения о планах Вашингтона направить военные корабли в Чёрное море. Как подчеркнули в ведомстве, такие мероприятия носят сугубо провокационный характер.