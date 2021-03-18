Путин предложил Байдену провести разговор

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме. Заявление Путина транслировал телеканал «Россия 24».

«Ну чтобы нам не пикироваться вот так заочно... Мы должны продолжать отношения», — сказал Путин.

Он отметил, что в прошлый раз инициатива провести телефонный разговор исходила от Байдена.

«Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, но без всяких задержек, а в открытой прямой дискуссии», — заявил российский президент.

По его мнению, это было бы интересно для народов России и США, а также для многих других стран.

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».