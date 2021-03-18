Захарова прокомментировала заявления Байдена о Путине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывания американского лидера Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине.
Захарова прокомментировала заявления Байдена о Путине
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Она ответила на вопрос, считает ли беспрецедентными высказывания Байдена.

«Я не думаю, что нам нужно измерять беспрецедентность каким-то инструментом, термометром подобных высказываний», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, российская сторона «чего только уже не услышала» от стран Запада за последние годы и «даже десятилетия».

Также она заявила, что Россия не намерена ухудшать и без того находящиеся в тупике двусторонние отношения с США. 

«Идти на поводу этой логики нет абсолютно никакого смысла. Продолжать разрушать, ставить палки в колёса или придумывать какие-то козни? Это точно не российская ни стратегия, ни тактика», — сказала Захарова.

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

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