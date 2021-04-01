США не ответили на предложение Путина о переговорах с Байденом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что американская сторона не ответила на предложение президента России Владимира Путина провести переговоры с американским лидером Джо Байденом.
США не ответили на предложение Путина о переговорах с Байденом
  • © Reuters / РИА Новости

«К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало», — сказал он.

Также Лавров назвал заявления Байдена, сделанные в интервью ABC, возмутительной и беспрецедентной риторикой.

Глава МИД подчеркнул, что Путин отреагировал на неё дипломатично и вежливо.

18 марта Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.

Он также пожелал здоровья американскому коллеге, комментируя утвердительный ответ Байдена на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

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