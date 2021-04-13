В Кремле сообщили детали телефонного разговора Путина и Байдена
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Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», — заявили в Кремле.
Отмечается, что Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по острым проблемам, в том числе обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата.
«В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне», — отметили в Кремле.
В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому кризису Путин изложил подходы к политическому урегулированию, базирующиеся на минском комплексе мер.
Также стороны условились дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые во время беседы вопросы.
Кроме того, Байден подтвердил переданное ранее приглашение Путину поучаствовать в климатическом саммите, который будет проходить в режиме видеоконференции 22—23 апреля.
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден и Путин провели телефонные переговоры. В ходе беседы Байден предложил российскому коллеге провести встречу в третьей стране в предстоящие месяцы.