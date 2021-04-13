В Кремле сообщили детали телефонного разговора Путина и Байдена

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RT
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе телефонных переговоров обсудили текущее состояние российско-американских отношений и выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.
В Кремле сообщили детали телефонного разговора Путина и Байдена
  • © Reuters / РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества», — заявили в Кремле. 

Отмечается, что Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по острым проблемам, в том числе обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата.

«В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне», — отметили в Кремле.

В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому кризису Путин изложил подходы к политическому урегулированию, базирующиеся на минском комплексе мер. 

Также стороны условились дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые во время беседы вопросы.

Кроме того, Байден подтвердил переданное ранее приглашение Путину поучаствовать в климатическом саммите, который будет проходить в режиме видеоконференции 22—23 апреля.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден и Путин провели телефонные переговоры. В ходе беседы Байден предложил российскому коллеге провести встречу в третьей стране в предстоящие месяцы.

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