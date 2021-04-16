Зеленский заявил о готовности Киева вернуться к диалогу по Донбассу

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Украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете La Repubblica заявил, что Киев «всегда готов» вернуться к содержательной дипломатической беседе касательно урегулирования ситуации на востоке Украины.
Зеленский заявил о готовности Киева вернуться к диалогу по Донбассу
  • РИА Новости

Текст интервью опубликовал офис президента Украины.

Зеленский заявил, что с начала его работы в должности главы государства Украина делала «всё, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения».

«Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же», — заявил он.

Ранее в Кремле отметили, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва не является стороной конфликта.

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