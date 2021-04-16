Зеленский заявил о готовности Киева вернуться к диалогу по Донбассу
- РИА Новости
Текст интервью опубликовал офис президента Украины.
Зеленский заявил, что с начала его работы в должности главы государства Украина делала «всё, что возможно, для активизации переговоров и поиска мирного решения».
«Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же», — заявил он.
Ранее в Кремле отметили, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва не является стороной конфликта.