Песков рассказал о понимании в ФРГ и Франции ситуации вокруг Донбасса
- РИА Новости
«Украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта. Это не так. Россия не является стороной конфликта, Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать. Участники «нормандской четвёрки» (за исключением Украины) в целом это понимают», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Возможно, для них Украина является enfant terrible, считает Песков.
«Вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него», — сказал он.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.