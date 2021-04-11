Песков рассказал о понимании в ФРГ и Франции ситуации вокруг Донбасса

Франция и Германия в целом понимают, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта. Это не так. Россия не является стороной конфликта, Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать. Участники «нормандской четвёрки» (за исключением Украины) в целом это понимают», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Возможно, для них Украина является enfant terrible, считает Песков.

«Вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него», — сказал он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.