Пентагон: союзникам США нужно разрешить поставки Украине поражающего оружия

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что союзникам Соединённых Штатов необходимо снять ограничения на поставки Украине систем поражающего действия.

«Во-первых, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средств», — приводит ТАСС слова Купер.

Она отметила, что США ранее передали Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin.

«Это пример оборонных летальных средств, которые мы предоставили. Но у ряда союзников по-прежнему есть такие ограничения», — сказала она.

По словам Купер, у «Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты».

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины.