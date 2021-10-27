Грызлов: Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий

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Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий, заявил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередного заседания. По его словам, вся ответственность за обострение ситуации в Донбассе лежит на украинской стороне.
Грызлов: Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий
  • AP

«Украина ведёт чрезвычайно опасную игру. Путём одновременного осуществления провокационных обстрелов, публикации прямо противоречащих друг другу заявлений в СМИ, допускаемых нарушений позиционного размещения войск Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что Киев продолжает удерживать наблюдателя СЦКК — представителя Луганска, «преступно захваченного две недели назад».

«Представители ОБСЕ не предпринимают усилий, направленных на урегулирование ситуации. Тем более что захват наблюдателя СЦКК украинскими военными — это грубейшее нарушение гарантий, предоставленных Украиной при содействии ОБСЕ», — цитирует Грызлова РИА Новости.

27 октября сообщалось, что Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело после того, как в результате обстрела со стороны украинских силовиков в нескольких районах Донбасса были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Как утверждает глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник, ВСУ «усиливают обстрелы республики», используя артиллерию.

Также глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что российская сторона проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе.

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