Глава ЛНР заявил об усилении обстрелов со стороны ВСУ
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пост главы ЛНР в Twitter.
«ВСУ усиливают обстрелы республики! Используя артиллерию, сегодня Киев массированно обстреливал прифронтовые поселки ЛНР», — написал он.
По словам главы республики, в результате обстрелов в подконтрольном ЛНР селе Пришиб повреждён жилой дом.
«Вот и «мир», и выполнение «Минска», обещанные господином Зеленским. ОБСЕ, вы где?» —добавил Пасечник.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку занять посёлок Старомарьевка в Донбассе.