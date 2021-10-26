Глава ЛНР заявил об усилении обстрелов со стороны ВСУ

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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил об усилении интенсивности обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
Глава ЛНР заявил об усилении обстрелов со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пост главы ЛНР в Twitter.

«ВСУ усиливают обстрелы республики! Используя артиллерию, сегодня Киев массированно обстреливал прифронтовые поселки ЛНР», — написал он.

По словам главы республики, в результате обстрелов в подконтрольном ЛНР селе Пришиб повреждён жилой дом.

«Вот и «мир», и выполнение «Минска», обещанные господином Зеленским. ОБСЕ, вы где?» —добавил Пасечник.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку занять посёлок Старомарьевка в Донбассе.

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