Глава ЛНР заявил об усилении обстрелов со стороны ВСУ

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил об усилении интенсивности обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пост главы ЛНР в Twitter.

«ВСУ усиливают обстрелы республики! Используя артиллерию, сегодня Киев массированно обстреливал прифронтовые поселки ЛНР», — написал он.

По словам главы республики, в результате обстрелов в подконтрольном ЛНР селе Пришиб повреждён жилой дом.

«Вот и «мир», и выполнение «Минска», обещанные господином Зеленским. ОБСЕ, вы где?» —добавил Пасечник.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку занять посёлок Старомарьевка в Донбассе.