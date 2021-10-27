СК возбудил уголовное дело по факту массированного обстрела Донбасса украинскими силовиками

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в результате обстрела со стороны украинских силовиков в нескольких районах Донбасса были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, 26 октября украинские силовики произвели массированные обстрелы с применением артиллерийских орудий и других видов вооружений населённых пунктов Золотое-5, Калиново, Хорошее, Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Горловка.

«В результате этих обстрелов повреждены 12 трансформаторных подстанций, не менее пяти жилых домов, газопровод генерационной станции шахты им. Засядько и пожарная станция, обесточены больница, школа, котельная и более 350 домовладений. По счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать», — сообщили в СК.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации) возбуждено в отношении нескольких командиров различных частей ВСУ — Сергея Заболотного, Олега Лисового, Виктора Юшко, Василия Зубанича, Олега Громадского, Дмитрия Делятицкого и Михаила Прокопива.

Фотографии подозреваемых размещены на официальном сайте СК.

Как сообщили в ведомстве, «с начала вооружённого конфликта Следственным комитетом возбуждено 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины».

«В качестве подозреваемых и обвиняемых заочно по этим уголовным делам проходят 111 лиц, среди которых 86 должностных лиц из числа высшего военного и политического руководства Украины, а также представителей ВСУ», — отметили в ведомстве.

В СК сообщили, что, несмотря на достигнутое в июле 2020 года трёхсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Украине соглашение о полном прекращении огня между противоборствующими сторонами, украинские военные систематически нарушают достигнутые договорённости и продолжают наносить массированные артиллерийские удары по населённым пунктам ДНР и ЛНР.

В текущем году возбуждено 33 уголовных дела.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту ранения девочки в ходе обстрела ВСУ в пригороде Донецка.