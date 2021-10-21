СК России возбудил дело по факту ранения девочки в ходе обстрела ВСУ в пригороде Донецка

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пригороде Донецка получили ранения 11-летняя девочка и 18-летняя девушка.

По данным следствия, 21 октября 2021 года военнослужащие Вооружённых сил Украины «произвели массированный артиллерийский обстрел из тяжёлого вооружения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в пригороде Донецка на территории Куйбышевского района».

«11-летняя девочка и 18-летняя девушка получили ранения, частично разрушена инфраструктура», — отметили в ведомстве.

Обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие «намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц», которые проживают на юго-востоке Украины и не участвуют в вооружённом конфликте, сообщил Следственный комитет.

По информации ведомства, украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).