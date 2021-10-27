Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе

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Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Россия проверяет данные о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе
  • Reuters

«Что касается сообщений о применении ВС Украины беспилотника Bayraktar по позициям на Донбассе, мы сейчас эту информацию перепроверяем», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Лавров добавил, что история с применением БПЛА Украиной должна «заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что её необходимо завтра принять в НАТО».

«И конечно, должна заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», — заключил министр.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

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